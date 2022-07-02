Заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого об увеличении ВС страны до 400 тысяч военнослужащих можно рассматривать лишь как не слишком удачную шутку, считает военный эксперт Алексей Леонков. В интервью изданию «Украина.ру» он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил о переброске на восточные рубежи Альянса около 200 тысяч солдат, но Моравецкий решил его переплюнуть.

Кроме того, НАТО не собирается выполнять свое обещание и компенсировать Варшаве советское вооружение, которое та передала Украине. Польша вполне может получить его, но совсем не бесплатно.

«Обещанного они вряд ли дождутся. Потому что все обещанное теперь будет за деньги. Если это раньше был бартер (вы поставляете свое оружие на Украину, а мы на эту же сумму поставляем вам что-то американское), то теперь Америка на это не пойдет», – заявил аналитик.

Польские планы идут вразрез с замыслами Североатлантического альянса, поэтому их реализация не представляется возможной. Это только слова, которые никогда не воплотятся в реальных действиях.