Великобритания и США фактически заставили Польшу отдать Украине свое оружие и технику, обещая компенсировать все это поставками «Абрамсов» и РСЗО M142 HIMARS. Однако это был обман, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

«Поляки подвизались на поставки своего оружия на Украину, но компенсации до сих пор не получили. Поэтому Польша время от времени требует танки Abrams и установки HIMARS», – рассказал аналитик сайту «Украина.ру».

Напомним, что Варшава все еще надеется на исполнение США и Великобританией взятых на себя обязательств. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что страна получит компенсацию за переданное Киеву оружие, увеличит численность своих Вооруженных сил до 400 тысяч человек и окажется в полной безопасности.

По мнению Леонкова, Варшава действительно может получить и реактивные системы залпового огня, и танки «Абрамс». Если заплатит за них Соединенным Штатам.