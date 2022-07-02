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Эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление советника главы ОП Алексея Арестовича о том, что Украина якобы знает, «где они». Аналитик отметил, что ВС РФ никогда и не скрывали своего местонахождения, поэтому высказывание главного сказочника киевского режима абсолютно бессмысленно.

Киев ежедневно теряет все новые территории и населенные пункты, но предпринимает отчаянные попытки превратить эти потери в «перемоги» хотя бы на словах.

«Арестович сказал: “Теперь мы знаем, где они”. А вы разве до этого не знали, где мы? Мы особо и не скрываемся. Наша артиллерия вам напоминает, что мы здесь и никуда не уходим. Мы крошим ваши войска, мы крошим вашу технику. Какие проблемы?», – задал риторический вопрос Леонков.

Он также отметил, что ВС РФ медленно, но верно подбираются к Славянску и Краматорску, где затаилась наиболее боеспособная группировка ВСУ. Совсем скоро боевики будут атакованы с тыла, после чего окружены со всех сторон и уничтожены.

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