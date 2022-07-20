В распоряжении ВС РФ имеется еще много новейших образцов оружия, которые могут пройти испытания на Украине. Так эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление немецкого генерал-лейтенанта Альфонса Маиса о неисчерпаемых ресурсах России.

Аналитик напомнил о ракетах «Изделие 305», которые применяются для уничтожения стратегически важных объектов ВСУ и запускаются с вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Также в небе Украины несколько раз выполняли боевые задачи истребители Су-57, передает РИА Новости.

По словам Леонкова, в ходе спецоперации также хотелось бы увидеть реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», оснащенные «умными» снарядами, корректируемыми по системе ГЛОНАСС, танки Т-80БВМ, прошедшие глубокую модернизацию, системы «Земледелие», осуществляющие дистанционное минирование территорий, боевые машины «Тайфун-ПВО» с полноценной зенитно-ракетной установкой, БТР «Бумеранг» и многое другое.