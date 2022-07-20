читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении ВС РФ имеется еще много новейших образцов оружия, которые могут пройти испытания на Украине. Так эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление немецкого генерал-лейтенанта Альфонса Маиса о неисчерпаемых ресурсах России.

Аналитик напомнил о ракетах «Изделие 305», которые применяются для уничтожения стратегически важных объектов ВСУ и запускаются с вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». Также в небе Украины несколько раз выполняли боевые задачи истребители Су-57, передает РИА Новости.

По словам Леонкова, в ходе спецоперации также хотелось бы увидеть реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», оснащенные «умными» снарядами, корректируемыми по системе ГЛОНАСС, танки Т-80БВМ, прошедшие глубокую модернизацию, системы «Земледелие», осуществляющие дистанционное минирование территорий, боевые машины «Тайфун-ПВО» с полноценной зенитно-ракетной установкой, БТР «Бумеранг» и многое другое.

Вам может понравиться

Кадыров сравнил поведение вводящих санкции западных стран с пустым лаем щенят

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с заливающимися лаем щенятами, бегущими по дороге мимо чеченских солдат, и отметил, что практически также вели себя западные страны после начала специальной военной операции

ВЗГЛЯД: Куда ВС России могут нанести удар в ближайшие дни

После 10-дневной оперативной паузы, которую ВС РФ взяли после установления контроля над Лисичанском, министр обороны Сергей Шойгу приказал повысить активность в наступательных действиях. Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с

Высокоточными ударами корректируемых боеприпасов ВС РФ ликвидируют очаги сопротивления на Углегорской ТЭС

Киев сдал «неприступную» Светлодарскую дугу, однако успел зацепиться за Углегорскую теплоэлектростанцию. Взять этот объект довольно сложно, так как очень важно не повредить инфраструктуру и не нарушить работу стратегически важной ТЭС.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |