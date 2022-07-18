Второй этап специальной военной операции ВС РФ на Украине завершится полным освобождением Донбасса, однако на этом СВО не закончится, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что вопрос освобождения Донбасса практически решен, но российские ВС ожидают серьезные сражения с националистическими силами за Славянск и Краматорск. После уничтожения противника в этих населенных пунктах стартует третий этап, в ходе которого будут освобождаться другие регионы Украины, передает “Московский комсомолец”.

Леонков предрек усиление обстрелов городов, которые сейчас находятся под контролем ВС РФ. Киев попытается спровоцировать недовольство живущих там людей и обернуть его против России, однако у него вряд ли что-то получится.

Украина не хочет идти на переговоры, а также задействует все больше натовского оружия, поэтому об окончании спецоперации после освобождения Донбасса речь не идет. Напротив, боевые действия на третьем этапе будут более интенсивными и жесткими. Если же в конфликт рискнет вмешаться НАТО, масштабы СВО существенно увеличатся.