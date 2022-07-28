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Российские ВС еще не использовали в спецоперации на Украине основные свои козыри – грозное современное вооружение, способное обеспечить перелом в боевых действиях. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, РФ пока не хочет раскрывать возможности этих боевых систем Североатлантическому альянсу, который отслеживает ситуацию на поле боя.

Аналитик отметил, что Запад давно пытается понять, почему такое вооружение, как ударные роботы, ранее задействованные в учениях, танки Т-14 «Армата», беспилотные аппараты «Альтиус» и «Охотник» до сих не появлялись на Украине. Кроме того, ВС РФ используют зенитно-ракетные комплексы «Тор-М1» и «Бук-М2», а не их модернизированные версии, которые обладают куда более широкими возможностями.

По словам Леонкова, ключевые козыри ВС РФ оставили «на десерт». Применяемого в настоящий момент вооружения вполне достаточно для успешного продвижения по Донбассу и уничтожения военной инфраструктуры Украины. НАТО же пока рано получать подробную информацию о новейших системах. Но как только возникнет необходимости, они тут же появятся на поле боя и продемонстрируют все, на что способны.

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