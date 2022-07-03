Президента Украины Зеленского взбесило отступление ВСУ из Северодонецка, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, украинский лидер требовал от Главнокомандующего Валерия Залужного ответов на вопрос, почему боевики не смогли удержать город.

«”Почему отступили?”, “Почему не смогли”? Да потому что не смогли устоять перед натиском нашей союзной армии. Никаких других аргументов нет и быть не может», – цитирует аналитика портал “Украина.ру”.

Леонков отметил, что с тем боекомплектом, который имелся в распоряжении украинских военных в Северодонецке, они могли еще долго оказывать сопротивление. Однако для этого у них не хватило ни сил, ни боевого мастерства.

По словам эксперта, прогнозировать сроки полного освобождения Лисичанска и территории ЛНР довольно сложно, так как многое зависит от событий на месте боев. Также ВСУ придерживаются своей постоянно тактики, захватывая мирных жителей фактически в заложники, что осложняет задачу российским военным и несколько замедляет спецоперацию. Ведь ВС РФ стараются вести наступление таким образом, чтобы не вредить гражданскому населению.