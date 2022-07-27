Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал провалившуюся попытку украинских и западных спецслужб угнать российский боевой самолет. Он отметил, что противник допустил серьезный просчет – не учел моральный дух военнослужащих ВКС РФ.

По словам эксперта, пару десятилетий назад у Запада еще были мизерные шансы завербовать российского летчика. Тогда многие верили в сказки о лучшей жизни в США и других западных государствах. Сейчас же все отлично понимают, что доверять Соединенным Штатам нельзя ни в коем случае.

Также аналитик рассказал изданию РИА Новости, что если бы операция не провалилась и кто-то из российских летчиков все же поддался бы искушению, самолет был бы просто уничтожен вместе с экипажем. Отклонение боевой воздушной машины от заданного курса обнаружить совсем несложно, как и нанести по ней удар средствами ПВО. Летчики же в такой ситуации считались бы предателями.

Вам может понравиться

Турция ничего не знала о разработке США “плана Б” для вывоза экспортного украинского зерна

Соединенные Штаты не верят России и поэтому разрабатывают альтернативные маршруты вывоза экспортного украинского зерна по суше, а не по морю. Такое заявление сделала руководитель Агентства США по международному развитию Саманта

ВС РФ блокировали стратегически важный населенный пункт Новолуганское рядом с Углегорской ТЭС

Поселок Новолуганское, расположенный в непосредственной близости у стратегически важной Углегорской ТЭС, перешел по контроль союзных сил. Это позволило заблокировать вооруженные формирования Украины, которые удерживают объект лишь формально, сообщил портал «Русская

Крылатая ракета “Изделие 305” вновь подтвердила свою высокую точность и влетела точно в окно казармы ВСУ

Очередную видеозапись, доказывающую высокую точность новейших российских ракет «Изделие 305», опубликовал портал «Военное обозрение». На кадрах видно, как боезаряд поражает объект противника, влетая точно в окно казармы в войсковой части.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |