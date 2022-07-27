Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал провалившуюся попытку украинских и западных спецслужб угнать российский боевой самолет. Он отметил, что противник допустил серьезный просчет – не учел моральный дух военнослужащих ВКС РФ.

По словам эксперта, пару десятилетий назад у Запада еще были мизерные шансы завербовать российского летчика. Тогда многие верили в сказки о лучшей жизни в США и других западных государствах. Сейчас же все отлично понимают, что доверять Соединенным Штатам нельзя ни в коем случае.

Также аналитик рассказал изданию РИА Новости, что если бы операция не провалилась и кто-то из российских летчиков все же поддался бы искушению, самолет был бы просто уничтожен вместе с экипажем. Отклонение боевой воздушной машины от заданного курса обнаружить совсем несложно, как и нанести по ней удар средствами ПВО. Летчики же в такой ситуации считались бы предателями.