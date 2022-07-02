Военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию «Украина.ру» рассказал о «белорусском балконе» и о том, как ВС РФ могут снять все угрозы для Минска.

Он пояснил, что для этого России необходимо освободить всю территорию Украины, дойдя до западных регионов и границ Североатлантического альянса. Это позволит отбить у Прибалтики и Польши желание когда-либо напасть на Белоруссию, а также достичь и других важных целей.

Так, выход на границы Альянса позволит отодвинуть территорию, на которой он мог бы разместить свои ядерные ракеты с подлетным временем до Москвы, равным всего 10 минутам.

«С территории Украины они могли бы достать до территорий, до которых нельзя было бы достать иным способом. До мест, где у нас базируются шахты межконтинентальных баллистических ракет. Это их мечта дотянуться до них неядерными крылатыми ракетами. Территория Украины для этого была бы идеальной», – заявил Леонков.

Он также отметил, что по этой простой причине спецоперация на Украине помогает не только жителям Донбасса, но и решает целый ряд проблем с безопасностью РФ.