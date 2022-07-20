Соединенные Штаты готовят отправку на Украину еще четырех РСЗО M142 HIMARS, однако со следующими поставками у Вашингтона могут возникнуть серьезные сложности. Все дело в том, что стремительное подорожание газа и нефти создает проблемы с производством этих боевых систем, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что весь огромный военно-промышленный комплекс США в основном модернизировал уже существующие виды оружия либо выпускал мелкие его серии. Однако для масштабных поставок Вашингтону нужно перевести экономику на военные рельсы. Сделать это практически невозможно из-за дефицита и высокой цены на энергоносители.

«В основе любого производства находится энергетическая составляющая. Создание оружия и военной техники при высокой стоимости энергоресурсов невозможно» – цитирует аналитика портал NVL.

По словам Леонкова, совсем скоро тяжелое артиллерийское вооружение прекратит поступать на Украину. Киев может рассчитывать на поставки винтовок и автоматов, а также ракет и снарядов. Ничего больше США предоставить не смогут. Причем всему виной антироссийские санкции, которыми Вашингтон сам себя загнал в капкан.