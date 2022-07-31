ВСУ не хотят рисковать потерей дорогостоящих реактивных систем залпового огня HIMARS и поэтому не используют их для ударов по Крыму, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, дальности имеющихся в распоряжении украинских националистов ракет достаточно для удара по Севастополю. Но для этого сами американские РСЗО придется передислоцировать на линию соприкосновения.

Такой подход сделает комплексы очень уязвимыми. Их без труда обнаружат российские системы контрбатарейной борьбы, а артиллерия мощными ударами превратит «чудо-оружие» в бесполезный металлолом.

«Ракеты мы, может, и не перехватили бы, но сразу бы уничтожили пусковые установки. Поэтому они бьют издалека чтобы быть вне пределов наших станций контрбатарейной борьбы», – цитирует Леонкова сайт «Украина.ру».