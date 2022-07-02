Поставка на Украину истребителей F-16 автоматически сделает США и НАТО участниками конфликта. Эти самолеты не являются оборонительным вооружением, они способны атаковать как воздушные, так и наземные цели и поэтому будут представлять серьезную опасность для РФ, сообщил изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что если истребители появятся на Украине, то характер спецоперации ВС РФ сильно изменится, как и отношение российских военных к натовским бойцам.

Аналитик объяснил, что истребители F-16 имеются на натовской авиабазе в Румынии, поэтому нельзя исключать, что оттуда американские военные пытаются атаковать российские войска. Украинские летчики вряд ли способны совладать с этими самолетами, так как только обучение управлению ними занимает около 9 месяцев. Еще три потребуется, чтобы освоить ракеты, которыми оснащается F-16.