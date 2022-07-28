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Несмотря на все старания ВС РФ, уничтожить 100 процентов западных поставок оружия на Украину не получается. Сообщения о ликвидации крупных складов с вооружением поступают очень редко, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что российский Генштаб трудится над этой проблемой, однако дело в том, что и Минобороны Украины от него не отстает. Ведомство каждый раз придумывает какие-то хитрые логистические маршруты, изобретает стратегии, чтобы доставлять оружие на фронт в целости и сохранности.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт также отметил, что огневое превосходство все же остается за российской армией. Западного оружия для каких-либо серьезных военных операций Киеву не хватает. Причем это отлично понимают и Соединенные Штаты со странами НАТО. Вот только они не в состоянии удовлетворить все потребности ВСУ из-за недостатка боеприпасов к боевым системам.

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