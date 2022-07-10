Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал новость о секретном бункере, в котором лидеры Евросоюза вознамерились прятаться от России. Напомним, что ранее издание Euobserver заявило, что под землей «русские шпионы» не смогут прослушать переговоры лидеров объединенной Европы.

Леонков отметил, что сегодня существует множество способов защититься от прослушивания разговоров, используя как программное обеспечение, так и физические устройства. Поэтому заявления о желании спрятаться от «вездесущих русских шпионов» больше напоминает абсурд.

Одной из версий строительства бункера, на который ЕС намерен выделить 8 миллионов евро – это попытка защититься от гиперзвукового оружия или даже от ядерных ракет. Руководители Евросоюза сами придумали себе басню о том, что РФ может нанести ядерные удары по его территории, сами создали себе проблему, а теперь пытаются ее разрешить строительством подземных укрытий.