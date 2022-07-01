Обещанные Украине Вашингтоном истребители F-15 и F-16 представляют собой серьезную угрозу для ВС РФ. Вот только летчикам ВСУ придется около года обучаться управлению этими воздушными машинами, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что примерно 9 месяцев занимает получение базовых знаний и навыков работы с американскими истребителями. После этого осуществляется переход ко второму этапу, на котором потенциальные пилоты учатся использовать вооружение, установленное на самолете.

Обучение на этом этапе занимает около трех месяцев и включает в себя работу с ракетами классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

В интервью сайту “Украина.ру” Леонков также отметил, что передача столь серьезного вооружения, которое предназначено не для обороны, а для поражения целей на земле и на небе, будет фактическим объявлением войны России со стороны США. Она спровоцирует прямое противостоянием между РФ и НАТО, чего Альянс совершенно не хотел бы из-за весьма негативных последствий для себя.