Несогласованность действий военного командования и политического руководства Украины приводит к необоснованным и весьма крупным потерям в рядах ВСУ, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что у президента Зеленского и Главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного разные взгляды на складывающуюся на фронте ситуацию, поэтому их приказы противоречивы и не всегда понятны для командиров на линии соприкосновения.

Так, Владимир Зеленский требует держать фронт любой ценой, оказывать сопротивление даже в тех ситуациях, когда оно абсолютно бессмысленно, отбивать населенные пункты, которые уже освобождены российскими войсками. Залужный, гораздо больше президента-комика понимает в военном деле, вполне резонно приказывает отступать.

Такая чехарда приводит к тому, что командиры подразделений оценивают ситуацию на каждом конкретном участке фронта по своему и действуют, исходя из нее и не обращая внимания на противоречивые приказы. Именно это приводит к серьезным потерям личного состава.