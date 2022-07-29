Бесконечные заявления Киева о «скором контрнаступлении» на Херсон вполне могут оказаться попыткой отвлечь внимание России. Не исключено, что ВСУ сосредотачивает крупные силы совсем на других направлениях, рассказал военный эксперт Алексей Леонков сайту «Украина.ру».

Он напомнил, что и президент Украины Зеленский, и другие политики неоднократно грозились «восстановить контроль» над освобожденными союзными силами городами Донбасса. Вполне вероятно, что именно там они готовят военную операцию, а болтовня о Херсоне – просто отвлекающий маневр.

Аналитик отметил, что крупные лесные массивы на Изюмско-Харьковском направлении идеально подходят для концентрации крупных сил. Кроме того, они дают возможность незаметно подвозить оружие и боеприпасы, сосредотачивать технику и планировать наступательные действия. Поэтому на них следует обратить особое внимание.