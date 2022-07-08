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Уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон еще на посту министра иностранных дел доказал всем, что ему важна только политическая карьера. Во всем он боролся только за внешние эффекты. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, именно из-за позиции Джонсона Лондон проводил в отношении Москвы агрессивную политику. Только Джонсон виноват в том, что Великобритания стала вне европейской политики, так как вышла из Евросоюза.

Сергей Лавров отметил: «Сейчас они активнейшим образом пытались сколотить новый альянс – Великобритания, Польша, Прибалтика, Украина, чтобы иметь такой английский плацдарм на континенте. Ну ушел и ушел! Все говорили, что надо Россию изолировать, а пока его собственная партия изолировала Джонсона».

В Вашингтоне также прокомментировали отставку Джонсона. Они заявили, что это не повлияет на стремление Запада поддерживать Украину.

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