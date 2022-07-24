В ходе встречи в Стамбуле делегаций России и ООН наблюдались попытки проигнорировать вопрос экспорта российского зерна. Упор делался исключительно на украинские злаковые, хотя в РФ их объем значительно больше, чем на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он пояснил, что представители Запада предпринимали значительные усилия, чтобы «оставить до лучших времен» обсуждение вопроса экспорта российских зерновых. Он делали акцент исключительно на Украине, причем делегация ООН была готова к ним присоединиться и тоже «забыть» о зерне из РФ.

Напомним, что на встрече в Стамбуле были приняты важные решения по экспорту украинского зерна. Кроме того, были сняты все существующие ограничения на поставки злаковых из России на мировой рынок.