В КНР рассказали об уникальной технологии, которая может проверять на лояльность членов Коммунистической партии Китая (КПК). Используется ли она сейчас или будет использоваться в будущем, достоверно неизвестно. Видео с презентацией соответствующего проекта сначала загрузили в общедоступную группу китайского мессенджера WeChat, но после критических отзывов от пользователей удалили.

Об этом пишет издание Kzaobao. Журналисты уверяют, что технологию разработали в исследовательском институте Хэфэй. Искусственный интеллект оценивает лояльность по алгоритмам, куда заносятся данные о выражении лица исследуемого, о реакции, которые происходят в его головном мозге, о внимании, с которым член Компартии слушает лекции по политическому образованию.

В ролике, который позже удалили из общего доступа, говорилось, что технология была разработана, чтобы помочь “в партийном строительстве” и для того, чтобы укрепить в членах КПК “благодарность к партии”.