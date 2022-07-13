Одна из руководителей курдского Отряда народной самообороны Ильхам Ахмед рассказала о переговорах с Россией. На них Высший курдский совет договаривается о защите от агрессивных действий со стороны Турции, пишет портал Avia.Pro.

По ее словам, Турция не отказалась от анонсированной ранее военной операции на севере Сирии, поэтому курды не могут чувствовать себя в безопасности. Они ведут переговоры сразу со всеми сторонами, чтобы разъяснить негативные последствия действий Анкары для всего сирийского народа.

Напомним, что Турция заявляла о начале давно планируемой операции 12 июля, но в очередной раз лишь ограничилась нанесением ударов по курдским силам. В настоящий момент угроза наступления отсутствует, но ситуация в Сирии меняется слишком быстро. Россия не комментирует заявление Ахмед, однако ранее она неоднократно выступала против турецкой операции на севере. Не исключено, что именно поэтому Анкара до сих пор не может решиться перейти в полномасштабное наступление.