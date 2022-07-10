Соединенные Штаты намерены отправить на Украину ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, чем это грозит России.

Он пояснил, что с появлением боезарядов, способных атаковать цели с расстояния в 300 километров, ВСУ смогут исполнить свою давнюю мечту и нанести удар по Крымскому мосту. Также он получит возможность атаковать глубокие тылы в России, что является весьма опасной тенденцией, цитирует военкора издание “Царьград”

Так, дальнобойные ракеты смогут поражать самые разнообразные объекты в Брянске и Воронеже, в Ростове, Смоленске, Белгороде и Курске. Достанут американские боезаряды и до Севастополя.

Эксперт пояснил, что это лишь расчеты, которые не должны провоцировать панику. Российские системы противоракетной и противовоздушной обороны находятся в полной готовности и вполне смогут отразить удары ВСУ.