читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты намерены отправить на Украину ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, чем это грозит России.

Он пояснил, что с появлением боезарядов, способных атаковать цели с расстояния в 300 километров, ВСУ смогут исполнить свою давнюю мечту и нанести удар по Крымскому мосту. Также он получит возможность атаковать глубокие тылы в России, что является весьма опасной тенденцией, цитирует военкора издание “Царьград”

Так, дальнобойные ракеты смогут поражать самые разнообразные объекты в Брянске и Воронеже, в Ростове, Смоленске, Белгороде и Курске. Достанут американские боезаряды и до Севастополя.

Эксперт пояснил, что это лишь расчеты, которые не должны провоцировать панику. Российские системы противоракетной и противовоздушной обороны находятся в полной готовности и вполне смогут отразить удары ВСУ.

Вам может понравиться

Захарова назвала провалом попытку бойкота России на саммите G20

Западные СМИ слишком уж пристально наблюдают за передвижениями главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и пытаются понять – кто же кого бойкотировал на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, заявила официальный

Два немецких солдата планировали взорвать Крымский мост

Двух немецких военнослужащих подозревают в планировании подрыва Крымского моста. Информация о диверсантах появилась в немецких средствах массовой информации. Стало известно, что военнослужащие были обезврежены спецслужбами Германии еще в мае. Они

Focus: В руках России есть три козыря, обеспечивающих грамотное взаимодействие с Западом

Саммит «Большой двадцатки», на котором многие государства отказались критиковать Россию за спецоперацию на Украине, показал, что попытка Запада изолировать РФ с треском провалилась. Издание Focus пишет, что в распоряжении Москвы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |