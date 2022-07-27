Очередную видеозапись, доказывающую высокую точность новейших российских ракет «Изделие 305», опубликовал портал «Военное обозрение». На кадрах видно, как боезаряд поражает объект противника, влетая точно в окно казармы в войсковой части.

Легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305Э» достаточно широко применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Они являются идеальным вооружением для поражения живой силы врага, хорошо укрепленных укрытий, бронетехники.

Главное преимущество ракет – высокая точность, позволяющая уничтожать склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, временные пункты размещения боевиков, бронетранспортеры и БМП противника. При этом не наносится никакого ущерба мирному населению даже в том случае, если боевики ВСУ размещают технику в жилых кварталах.