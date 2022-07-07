Политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова сообщила о том, что военно-промышленный комплекс США является мощной структурой, которая живет войной.

Сейчас Америка переживает серьезный раскол в обществе. Происходит раздел влияния между демократами и республиканцами. Сегодняшняя экономическая ситуация складывается таким образом, что победа демократов будет практически невозможной.

По мнению эксперта, после вывода американских войск из Афганистана США потеряли возможность отписывать себе миллиарды. Но в удачный момент подвернулась Украина. Именно она теперь станет главным источником дохода американского ВПК.

США не планируют объявлять войну России. У них другая цель, направленная на истощение. Запад будет поднимать цену военных действий для России.

Средства массовой информации сообщают о том, что на Украине присутствуют военные силы. Это инструкторы с высокой квалификацией, которые занимаются планированием спецопераций.

Не исключено, что будет устроена какая-либо провокация, которая даст США возможность официально заявить о себе в этом конфликте. Но пока у Запада нет условий для полномасштабной войны против России.