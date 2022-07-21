По Бахмуту (Артемовск), Константиновке и Краматорску нанесены мощные удары, которые спровоцировали сильные пожары. Столбы дыма и пламени видны далеко за пределами городов, рассказал портал «Русская весна».

Особенно досталось промышленной зоне Краматорска, где серьезные разрушения получили два машиностроительных завода – Старокраматорский и Новокраматорский.

Эксперты отмечают, что пока нет точных данных о том, кто именно наносил удары. Местные жители считают, что таким образом украинские боевики хотят вынудить их эвакуироваться из города. Ряд других источников утверждает, что ВС РФ начали артподготовку и громят националистов, намереваясь затем установить контроль над Краматорском.