Саймон Островский, представляющий американское издание PBS NewsHour рассказал о ракетном ударе ВС РФ по Николаеву, а также рассказал о последствиях атаки. Журналист как раз находился в областном центре, так как намеревался сделать репортаж.

Островский пообщался со спасателями, которые разбирали завалы объекта военной инфраструктуры, в который угодили ракеты. Они рассказали, что в результате удара погибло не менее 40-50 боевиков украинской армии.

«Я часто слышу, что устаревшие российские ракеты не попадают в цель. Но согласно тому, что я видел в Николаеве, Россия не только получает точные координаты баз и складов ВСУ, но и наносит точечные удары, приносящие большой ущерб», – заявил корреспондент.

Он также отметил, что всего за 14 дней в Николаеве было зафиксировано 129 прилетов. Причем ПВО в городе хоть и имеется, но она неэффективна. Поэтому следовало бы укрепить противовоздушную оборону.