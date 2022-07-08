Спецслужбы ВСУ в желании отвлечь граждан Украины от бесконечных поражений, начали фальсифицировать «компромат» на российских журналистов. Первым под их удар попал корреспондент издания «Известия» Валентин Трушнин.

30 июня он работал в месте временной дислокации отдельного танкового батальона «Дизель» НМ ДНР, где не было ни единого российского военного. Танкисты отрабатывали удары по украинским позициям, после чего появился соответствующий репортаж под названием «Военный корреспондент «Известий» показал танковую карусель ВС РФ в ДНР». Именно его украинские спецслужбы использовали для манипуляций.

Они заявили, что журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в РФ за распространение фейков об СВО) разместил в своем телеграмм-канале якобы обращение российских матерей, потребовавших запретить допуск на фронт военных корреспондентов.

Мотивируется такое требование якобы ударом ВСУ по тем позициям, которые были показаны в репортаже. Также сообщается, что в результате атаки погибли пять бойцов ВС РФ из Астрахани, а еще трое получили ранения.

На деле ситуация выглядит совершенно иначе. Боевики ВСУ, оказавшиеся под интенсивным огнем, не успели выстрелить в ответ ни единого раза. Кроме того, в упомянутом бою российские военные не принимали участия.

В самом же обращении неверно указано имя руководителя «Комитета солдатских матерей» (Асила вместо Асыла), а возле 2022 указана буква р, а не г. (Год в переводе с украинского – рiк). Такие ошибки указывают на фальсификацию «обращения» и попытку дискредитировать российских журналистов. Целью спецслужб стал именно Валентин Трушнин, так как он не только освещает события на Донбассе, но и активно ведет деятельность по сбору средств для ВС РФ и Народной милиции ДНР и ЛНР.