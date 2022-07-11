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Украина уже не сможет вернуть территории, освобожденные Россией, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он напомнил, что у РФ имеется полное господство в воздухе. Кроме того, стратегической инициативой также владеют российские Вооруженные силы, приводит слова аналитика издание “Московский комсомолец”.

При попытке вернуть Мариуполь, Бердянск и Херсон Киев столкнется с целым рядом проблем. Он никак не сможет предпринимать какие-либо действия с моря, так как у него напрочь отсутствует флот. Кроме того, у него не получится перебросить дополнительные силы с запада или центра страны, так как господство в воздухе позволяет ВС РФ полностью контролировать этот процесс.

Именно поэтому заявления и приказы Зеленского – это только пропаганда, которая призвана успокоить Запад, задумывающийся над тем, стоит ли продолжать оказывать военную помощь Украине, терпящей одно поражение за другим.

Напомним, что в интервью изданию The Times министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе президента Зеленского освободить южные города страны. Для этой цели, отметил глава военного ведомства, Киев уже собирает миллионную армию.

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