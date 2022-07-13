Прекращение обстрелов со стороны ВСУ обеспечит только жесткая тактика с уничтожением всей транспортной инфраструктуры Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко, который напомнил, что из-за атаки Киева на Новую Каховку получили ранения 60 человек и погибли 7 местных жителей.

«Нужно полностью парализовать железнодорожное сообщение. Сделать невозможным переброску воинских частей и западного оружия на Украину. Разрушить мосты через Днепр так, чтобы их восстановление заняло как минимум полгода» – приводит слова Коротченко «Московский комсомолец».

Эксперт заявил, что подобные действия очевидны с военной точки зрения и совершенно непонятно, почему командование ВС РФ тянет с ударами по центрам принятия решений и инфраструктуре Украины. По его словам, на это могут быть политические причины, однако если продолжать в том же духе затягивать подобные атаки, то спецоперация может продлиться слишком долго. Это на руку Западу, который мечтает ослабить Россию руками ВСУ.