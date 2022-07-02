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Сомневаться в наличии у Киева планов удара по Керченскому мосту не приходится, поэтому необходимо предпринять все возможные меры для его защиты. В настоящий момент сооружение прикрывается от атак с воздуха ЗРК С-400 и «Тор-М25», но защиту можно дополнительно усилить, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что в распоряжении ВСУ появляется дальнобойное оружие, которое вполне может достать до Крымского моста. Кроме того, Киев способен отправить диверсантов для уничтожения сооружения. Российские ВС должны быть готовы к любым подобным действиям, передает портал Ura.ru.

Коротченко также пояснил, что Соединенные Штаты поставили на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS. Хотя Вашингтон и отрицал отправку ракет, способных наносить удары с дистанции в 300 километров, но особо верить ему ни в коем случае нельзя.

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