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Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал непрекращающиеся заявления руководства Украины и командования ВСУ о контрнаступлении и «возвращении контроля» над освобожденными ВС РФ территориями. Он отметил, что это не праздная болтовня.

По мнению Коротченко, Киев действительно может попытаться предпринять контрнаступление, но закончится ли оно успешно – большой вопрос. ВС РФ должны активизировать действия разведки, своевременно обнаруживать сосредоточения крупных сил и скопления техники, наносить по ним мощные артиллерийские и авиаудары, приводит слова эксперта сайт “Украина.ру”.

Кроме того, российские войска могут подкорректировать тактику ведения боевых действий на Украине. Для этой цели, к примеру, можно было бы задействовать до 500 разведывательно-ударных беспилотников, точечно ликвидировать крупные скопления личного состава и боевых машин, что моментально привело бы к перелому в спецоперации.

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