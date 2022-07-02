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Бизнесмен и нынешний руководитель территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан пояснил причины отступления украинских ВС на Донбассе. Он заявил, что подразделения намерены искать более выгодные для битвы позиции, передает “ПолитНавигатор”.

По словам Корбана, сейчас нет никакого смысла пытаться удержать Лисичанск либо восстановить контроль над Северодонецком, так как это приводит лишь к новым крупным потерям. ВСУ необходимо отступить, чтобы обеспечить дальнейшее сдерживание союзных сил с более выгодных для Киева позиций. Где находятся эти самые позиции, глава теробороны объяснять не стал.

Напомним, что командование украинской армии приняло решение об отступлении от Северодонецка и Лисичанска, заявив, что основным полем битвы станут «неприступные крепости» в Краматорске и Славянске.

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