Российское океанографическое судно «Академик Иоффе», мирно пересекавшее Ла-Манш, внезапно столкнулось с серьезными проблемами. Его начали преследовать боевые корабли Франции и Британии, хотя никаких законных оснований у них для этого не было, сообщил портал Avia.Pro.

Корабли приблизились к научно-исследовательскому судну на опасное расстояние и следовали за ним на протяжении довольно длительного времени. Несмотря на то, что никаких враждебных намерений они демонстрировать не пытались, действия экипажей все же вполне можно назвать провокацией против РФ.

Судно занимается исключительно научными исследованиями и не имеет на борту какого-либо оружия. Поэтому преследование со стороны боевых фрегатов представляло для него серьезную опасность, отмечают эксперты.