Портативная игровая консоль от компании Valve, которой принадлежит цифровая платформа Steam, за последнее время существенно опустилась в стоимости. Steam Deck можно купить по цене от 55 тысяч рублей. В марте цена на неё была почти в 10 раз выше – в отдельных случаях она доходила до полумиллиона рублей. Об этом сообщает портал Games.Mail.Ru.

Консоль от Valve вышла в широкую продажу в феврале этого года. Официально гаджеты не поставляются в Россию. Изначально их пока не планировали сюда поставлять. Однако консоли можно купить, например, у продавцов на “Авито”. Они приобретали их в США и Евросоюзе.

Дешевле всего сейчас обходятся Steam Deck со встроенной памятью 64 гигабайта. Их продают в среднем за 55 тысяч рублей. В два раза дороже обойдётся консоль с памятью в 512 гигабайт.

В США Steam Deck продаётся по цене начиная от 400 долларов. По сегодняшнему курсу это примерно 23 тысячи рублей.