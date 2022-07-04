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Североатлантический альянс на саммите в Мадриде “назначил” Россию главной угрозой, что может говорить о его подготовке к прямому противостоянию с Москвой. Кроме того, НАТО готов с рапростертыми объятиями принять в свои ряды Финляндию и Швецию, что вынуждает РФ расширять свое влияние в северных регионах, рассказал в интервью сайту “Украина.ру” глава Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

По его мнению, Россия не должна допускать проникновения натовских кораблей в северные районы, а также нарушения границ воздушного пространства самолетами Альянса. Усиление позиций в Арктике превращается в необходимость, так как НАТО будет размещать свои боевые системы на территории Швеции и Финляндии и создавать угрозу для РФ, устраивая провокации.

Альянс скорее всего уже рассматривал возможность конфликта с РФ, однако он должен понимать, что противостояние может очень быстро перерасти в ядерную войну. Ведь если Москва будет испытывать сложности под давлением НАТО, она будет вынуждена задействовать стратегическое вооружение.

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