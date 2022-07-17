В субботу американский патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon попал под удар российских комплексов радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что воздушный шпион проводил разведку целей в Херсонской области, чтобы затем передать данные для ударов с применением РСЗО HIMARS, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на мониторинговые сервисы, авторы рассказали, что самолет летел вдоль побережья Черного моря и пытался приблизиться к границе украинского воздушного пространства. Однако на него было оказано воздействие комплекса РЭБ, из-за чего работа транспондера была нарушена. Данные о высоте полета, скорости и координатах местонахождения оказались недостоверными, из-за чего «Посейдон» был вынужден вернуться на базу.

Эксперты указывают на один интересный факт – неподалеку от американского шпиона находились и другие борты, однако на них влияние системы РЭБ не распространялось. Она выбрала в качестве цели именно Boeing P-8A Poseidon и d течение 4 часов наносила удары исключительно по нему.