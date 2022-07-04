Штраф в 6 миллионов рублей грозит компании Ookla за отказ хранить данные о российских пользователях на территории России. Компания известна своими разработками и услугами в сфере веб-аналитики. К примеру, российским пользователям хорошо знаком сервис Speedtest, анализирующий скорость подключения к Интернету.

Как пишет ТАСС, на компанию Ookla поступил административный протокол на один из мировых судебных участков в Москве. Протокол составили за невыполнение оператором обязанности по обеспечению хранения записей персональных данных граждан России на территории страны.

В настоящее время по закону все иностранные компании, которые владеют сайтами, на каждый из которых ежедневно заходит более полумиллиона россиян, должны это делать. При этом исключения для компаний, которые физически находятся за пределами России, отсутствуют.

Рассмотрением дела суд займётся в ближайшее время. Первое заседание намечено на 12 июля.