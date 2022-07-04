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КНР, которая исторически не продавала металл палладий, вдруг нарастила его экспорт. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой да данные таможенных служб Китая.

Уточняется, что за пять месяцев этого года Китай продал 5 тысяч тройских унций палладия. Это довольно высокий показатель. Особенно для страны, которая раньше его только покупала. Палладий используется, прежде всего, в автомобильной промышленности. По данным документов, этот металл из Китая экспортировали в Италию, Канаду, Гонконг.

Одним из основных поставщиков палладия на мировой рынок является Россия. Однако в условиях западных санкций и логистических сложностей экспорт металла сократился. По мнению экспертов, этим воспользовался Китай, который решил заработать на рыночной ситуации, и возможно, даже продаёт запасы, которые некогда были импортированы из России.

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