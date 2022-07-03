В скором времени почти каждый проданный в России смартфон, ноутбук или планшет будет принадлежать какому-либо китайскому бренду. Компании из КНР в перспективе займут 90% на российском рынке электроники. Такой прогноз делают эксперты, на которых ссылается газета “Коммерсантъ”.

В условиях, когда компании из условных стран Запада покидают российский рынок, образовавшиеся ниши занимают производители из Китая. Так, по данным, которые приводятся в публикации, за последнее время доля американской Apple на российском рынке уменьшилась на 14%, а доля южнокорейской Samsung снизилась на 15%.

В то же время доля китайских брендов, в том числе и малоизвестных, на рынке электроники в России уже значительно выросла. В отдельных случаях рост составил 100% или даже более. На полках российских магазинов появилось больше гаджетов от Vivo, Infinix, iTel и других не слишком распространённых ранее брендов. С ними российские продавцы вынуждены заключать долгосрочные контракты просто потому, что других поставщиков электроники нет, уверяют эксперты.

Одновременно с этим место южнокорейских и американских компаний в России займут крупные китайские производители вроде Xiaomi или Honor. В итоге, доля китайских компаний на рынке электроники в стране окажется настолько высокой, что такую ситуацию будет сложно изменить каким-либо образом, делают прогноз аналитики.