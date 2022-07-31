Командир интернациональной штурмовой бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным «Абхаз» рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», рассказал, как его подразделение стало легендой.

Он сообщил, что первым командиром «Пятнашки» был отставной артиллерист с позывным «Тайга», который так же, как и все остальные, прибыл на Донбасс добровольцем. Но его подразделение не восприняло, поэтому бригаду возглавил Авидзба.

По словам «Абхаза», ополчение ДНР сражается за свою землю в отличие от украинцев. Боевики ВСУ в отличие от добровольцев прячут свои лица под балаклавами, так как боятся, что возмездие когда-нибудь их настигнет.

«Всегда, когда слышу речи военачальников с той стороны, что они воюют за свое, у меня возникает вопрос: «Если вы, якобы, бьетесь за свою землю, то почему делаете это в балаклавах? Почему прячете свои лица? Кого и чего вы боитесь?» Мы пришли сюда добровольцами и никогда не прятали лиц», – рассказал комбриг.

Также он отметил, что подразделение, которое изначально было пехотным, постепенно превращается в механизированную бригаду. В его распоряжении имеются минометы и танки, артиллерийские установки. Причем часто приходится использовать «минометы как пушки», а «пушки как танки».