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В начале июня супруги 14 боевиков Черкасского батальона территориальной обороны написали письмо главкому ВСУ Валерию Залужному. Они сообщили, что подразделение перебросили в Северодонецк, вручили автоматы и приказали сдерживать российские танки. При этом у военнослужащих не было ни патронов к стрелковому оружию, ни еды, сообщает портал «Русская весна» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении военных корреспондентов документы.

Командование отреагировало вполне в духе украинской армии – перенаправило письмо в Службу безопасности Украины, откуда потом поступил приказ «провести работу» в Луганскую военную полицию.

Полицейские долго думать не стали. 21 июня они начали арестовывать боевиков теробороны, о судьбе которых так заботились жены. Их обвинили в дезертирстве и отправили в неизвестном направлении без суда и следствия. Та же участь постигла еще около 10 военнослужащих. Живы ли они сейчас, неизвестно. Журналисты отмечают, что вместо обращения к Главнокомандующему боевикам нужно было просто сложить оружие и сдаться в плен. В этом случае их жизни точно ничего бы не угрожало.

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