Командование 80-й армии Народно-освободительной армии Китая призвало своих подчиненных готовиться к войне. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте подразделения в социальной сети Twitter.

Призыв спровоцировал лавину комментариев, однако представители штаба, расположенного в провинции Шаньдун, объяснили, что подготовка к войне – это главная задача каждого бойца любой армии мира. Само же сообщение было написано к 95-летию со дня создания китайской армии.

80-я армия НОАК включает в себя танковую, противовоздушную, артиллерийскую и три мотострелковые бригады. Помимо этого, ей приданы бригада сил специальных операций и 7-й авиационный полк

Напомним, что в настоящий момент в проливе Цюнчжоу проходят военно-морские учения китайских ВМС. Закончатся они 30 июля. Также планируется проведение маневров рядом с островом Даваньшань. Цели учений, а также какие-либо подробности о них не сообщаются.