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Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова, который входит в структуру Народной милиции ЛНР, продемонстрировал знамена украинских подразделений, которые достались ополчению в качестве трофеев.

Он показал знамя 72-й механизированной бригады «Черные запорожцы». Также в распоряжении казаков оказались флаги батальона нацгвардии Украины имени ликвидированного в 2014 году на Донбассе генерала Кульчицкого. Он был убит как раз во время захвата националистическими силами ВСУ города Лисичанска.

Кроме того, Владимир Полуполтинных продемонстрировал знамена националистического батальона «Донбасс» и 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейск». Командир казаков подчеркнул, что все стяги были захвачены в ходе боевых действий против упомянутых подразделений украинской армии.

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