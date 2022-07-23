ВС РФ разгромили целую колонну ВСУ, которую Киев отправил на подмогу националистическим силам на Углегорской ТЭС. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.

Запись сделал разведывательный беспилотник российских войск, который и обнаружил перемещение колонны недалеко от населенного пункта Новолуганское. Сразу же после этого по боевикам ВСУ был нанесен сокрушительный удар. По оценкам экспертов, в результате атаки было ликвидировано несколько десятков боевиков, а также уничтожена боевая техника.

В настоящий момент не удалось узнать, применялись ли для удара по колонне ракетные установки или артиллерия. Но на кадрах хорошо видно, что атака была достаточно мощной и позволила пресечь попытку Киева усилить оборону Углегорской теплоэлектростанции.