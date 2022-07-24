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Специальная военная операция ВС РФ на Украине завершится к Новому году, сразу после установления контроля над западными регионами соседней страны, уверен военный эксперт Сергей Колмогоров.

Он пояснил, что поздней осенью, когда заметно похолодает, качественно газифицированная Западная Украина станет гораздо более сговорчивой. Поэтому справится с ней не составит никакого труда. Достаточно нанести высокоточный удар крылатой ракетой в компрессорную, чтобы противник выбросил белый флаг.

По мнению конфликтолога, на этом спецоперация будет завершена, однако после нее начнутся довольно длительные контртеррористические мероприятия. В них «ударным кулаком» РФ станут уже не Вооруженные силы, а полиция, Росгвардия и ФСБ, которые будут выявлять желающих затеять «партизанскую войну» или насолить РФ другим способом.

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