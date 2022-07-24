На днях украинский бизнесмен Ринат Ахметов отдал лицензию на ряд своих телеканалов государству и заявил, что намерен работать над созданием новой медиаимперии, но уже в Польше. Это заявление прокомментировал политолог Алексей Кочетков.

Он пояснил, что все заявления Ахметова о желании перебраться с медиабизнесом в Польшу являются полной чушью. Олигарх там совершенно никому не нужен, тем более, что он довольно «мутный персонаж».

Отказ от телеканалов, по мнению эксперта, вряд ли был добровольным. Скорее всего, Ахметову пришлось отдать лицензию под давлением. Впрочем, он не особо сопротивлялся, так как никакой былой прибыли каналы ему давно не приносили. Это в очередной раз подтверждает, что на Украине уже стартовали процессы полного распада.