Остров Змеиный был нужен России для проведения десантной операции на одесском побережье. Однако из-за чрезмерного количества мин, щедро разбрасываемых ВС Украины в акватории Черного моря, было решено высадку десанта отменить. Одновременно с этим отпала и необходимость удерживать под контролем островную территорию, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Российские ВС оставили остров практически сразу после появления на вооружении Киева американских РСЗО HIMARS. Эти комплексы выделяются на фоне остального украинского оружия высокой точностью и, что немаловажно, они способны добивать до Змеиного. Чтобы избежать ненужных потерь, остров был оставлен.

Когда вопрос высадки десанта в Одессе вновь станет актуальным, российские ВС моментально вернут контроль над Змеиным. Для этого они выпустят по нему несколько высокоточных ракет, а также высадятся на остров.