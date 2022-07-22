Несмотря на регулярные удары ВС РФ по артиллерийским позициям украинских националистов, те продолжают откуда доставать все новые и новые орудия. Военный историк Юрий Кнутов попытался разобраться, в чем здесь дело.

В беседе с журналистами сайта “Украина.ру” он пояснил, что Киев вел подготовку к боевым действиям. И хотя ему не удалось запустить производство собственных вооружений, из-за чего сейчас приходится клянчить боевые системы у Запада, он все же хорошо наладил ремонтную базу.

Многие артиллерийские орудия после ударов ВС РФ уничтожаются не полностью. Поэтому их можно восстановить. В зависимости от повреждений процесс может занимать от нескольких дней до нескольких недель, после чего вооружение возвращается на фронт.

Также Киев наловчился собирать одну боевую систему из нескольких уничтоженных российской армией. Поэтому и получается, что пораженный ракетой или снарядом зенитно-ракетный комплекс ВСУ через некоторое время вновь появляется на поле боя. Чтобы этого не допустить, необходимо активнее выявлять ремонтные предприятия и наносить по ним точечные ракетные удары.