Военный историк Юрий Кнутов сравнил тактику ВС РФ в битве за Лисичанск с освобождением Харькова в годы Великой Отечественной. По словам эксперта, советские войска тогда тоже окружили город с трех сторон и оставили противнику лишь одну дорогу, на которой его и уничтожали.

«Мы входили в город, выдавливали оттуда немцев, а те их подразделения, которые уходили по этой дороге, несли серьезные потери. В результате наши потери при штурме были минимальными», – пояснил Кнутов в интервью сайту “Украина.ру”.

Аналитик не стал предсказывать точные сроки освобождения Лисичанска. Он отметил, что в городе есть господствующие высоты, которые сейчас удерживают ВСУ. Боевики обстреливают Северодонецк, поэтому необходим штурм этих самых высот и установление контроля над ними. При этом он отметил, что весь этот процесс вряд ли займет 7 дней.