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ВСУ применяют на Донбассе принципиально новую тактику ведения боевых действий, которая создает ВС РФ серьезные проблемы. Впервые она была «обкатана» в Северодонецке, который украинские войска разрушили чуть ли не до основания, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам аналитика, боевики ВСУ специально покидают населенные пункты, якобы отступая. Однако после входа в город российских войск, они начинают бить по ним из всех орудий. Пример Северодонецка является наиболее ярким, так как в первые дни его освобождения город был фактически нетронутым. Но после артиллерийских атак ВСУ в нем не осталось почти ни одного целого здания.

То же самое может произойти и с Лисичанском, за который союзные силы ведут напряженные бои. После освобождения города ВСУ могут атаковать его из артиллерии, чтобы оставить после себя выжженную землю.

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